Hainan Ribao: Санья на Хайнане увеличивает разнообразие плодовых культур

По данным газеты, власти города стимулируют местных производителей и рассчитывают в третьем квартале увеличить себестоимость урожая "необычной и высококачественной" тропической продукции на более чем $14 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 9 августа. /ТАСС/. Аграрные хозяйства города Санья в южнокитайской провинции Хайнань постоянно увеличивают многообразие выращиваемых на острове фруктов, в том числе редких плодовых культур. Об этом сообщила газета Hainan Ribao.

По ее сведениям, власти Саньи стимулируют местных производителей и рассчитывают в третьем квартале увеличить себестоимость урожая "необычной и высококачественной" тропической продукции на более чем 100 млн юаней ($14 млн по текущему курсу ЦБ КНР) по сравнению с июлем - сентябрем 2024 года. В качестве примера экзотического фрукта, пользующегося высоким потребительским спросом, авторы издания приводят кремовое яблоко - плод сердцевидной формы, по вкусу напоминающий крем-брюле.

Как уточняется, к работе по повышению фруктового разнообразия города подключены многие ведомства Саньи. Местные селекционные организации активно внедряют инновации для создания новых перспективных продуктов. Одновременно идет формирование востребованных производственно-снабженческих цепочек. Площадь, отведенная в городе под выращивание новых разновидностей плодов южных широт, постоянно расширяется, значительную часть этой территории занимают посадки дуриана и питайи.

Санья активно завозит саженцы деревьев, произрастающих в южных широтах. Согласно официальным данным, с 2015 года город дополнительно закупил 264 плодоносящих сорта.

Один из наиболее востребованных фруктов - манго, для выращивания которого в Санье отведено почти 29 тыс. га. Кроме того, в городе можно приобрести папайю высшего сорта, маракуйю, ананасы и маранг. Для обеспечения стабильного развития и повышения эффективности соответствующего сегмента сельского хозяйства правительство привлекло ряд страховых компаний.

Управление сельского хозяйства и деревни Саньи сообщило, что на текущем этапе осуществляются проекты по созданию новой пищевой продукции, получаемой в результате передовых методов переработки фруктов. Параллельно обеспечена интеграция растениеводства с туристической индустрией, что позволяет существенно повысить доходы крестьян. Ожидается, что в ближайшем будущем акцент на внедрении инноваций и формировании масштабного производства позволит придать новый импульс высокоэффективному развитию местного современного тропического аграрного сектора.