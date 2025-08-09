Они вводились на прием и выпуск самолетов

СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Ограничения на работу аэропорта Сочи сняты. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Сочи: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

8 августа на фоне угрозы атаки БПЛА в Сочи и на федеральной территории Сириус дважды за день вводились ограничения на работу сочинского аэропорта. Угроза беспилотной опасности сохраняется в Краснодарском крае второй день подряд, в аэропорту Геленджика продолжают действовать ограничения на прием и выпуск самолетов.

Как сообщал ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, в результате атак были повреждены несколько домовладений, школа и линия электропередачи в разных районах региона. В Славянске-на-Кубани четыре человека получили осколочные ранения из-за падения обломков БПЛА, в городе отменили все массовые мероприятия 9-10 августа.