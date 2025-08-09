Издание пишет, что обеспокоенность возросла после введения американским президентом Дональдом Трампом пошлин в отношении Индии из-за импорта российской нефти и нефтепродуктов

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Бразилия готовится к потенциальному введению дополнительных пошлин со стороны США из-за закупок российского дизельного топлива и удобрений. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Издание пишет, что обеспокоенность возросла после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении Индии из-за импорта российской нефти и нефтепродуктов.

"Последние санкции в отношении Индии подтверждают, что это может произойти и с Бразилией. <...> Бразилия закупает большое количество дизельного топлива [из России] и большую часть удобрений, используемых в сельскохозяйственном производстве", - цитирует газета слова члена Федерального сената (верхняя палата) бразильского парламента Карлуса Вианы.

Ранее Трамп ввел тарифы на ряд бразильских товаров в размере 50%, в их числе мясо и кофейная продукция. В то же время в Вашингтоне приняли решение освободить от пошлин целлюлозу из Бразилии, комплектующие самолетов, редкоземельные металлы и апельсиновый сок. Президент Бразилии Лула да Силва обещал зеркальный ответ, однако позже выразил надежду, что делегация страны во главе с вице-президентом сможет добиться пересмотра пошлин путем переговоров.