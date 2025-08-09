Еще три отменили, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура

КАЛИНИНГРАД, 9 августа. /ТАСС/. В калининградском аэропорту Храброво 22 рейса задержали и 3 отменили. Об этом сообщили в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержками и отменами авиарейсов в Калининграде. 9 августа в аэропорту Храброво задержаны 22 и отменены 3 рейса", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, задерживаются рейсы на вылет в Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу и Москву. С опозданием прибудут рейсы из Санкт-Петербурга, Казани, Москвы, Архангельска и Уфы.

В ведомстве добавили, что аэропорт работает в штатном режиме.