Слуцкий предложил установить нулевую ставку по образовательным кредитам

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести нулевую ставку по образовательным кредитам для отдельных категорий студентов, включая впервые получающих образование соответствующего уровня, детей из многодетных семей, детей с инвалидностью, а также обучающихся, проживающих в сельской местности в регионах РФ с уровнем дохода ниже среднероссийского. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в письме, в соответствии со статьей 104 закона "Об образовании в РФ" граждане, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, имеют право на получение государственной поддержки образовательного кредитования, правила предоставления которой утверждены постановлением правительства. Согласно действующим правилам, ставка по такому кредиту составляет 3% годовых, а максимальный срок его погашения - 180 месяцев (15 лет). Однако, отмечает Слуцкий, даже при наличии программы господдержки образовательные кредиты "остаются финансово обременительными для значительной части студентов и их семей", а наличие процентов по кредиту нередко становится "сдерживающим фактором при принятии решения о получении как высшего, так и среднего профессионального образования".

"ЛДПР предлагает рассмотреть вопрос об установлении процентной ставки по образовательному кредиту в размере 0% для отдельных категорий обучающихся, в том числе для лиц, впервые получающих образование соответствующего уровня, детей из многодетных семей, детей-инвалидов, а также обучающихся, постоянно проживающих в сельской местности в субъектах Российской Федерации, где уровень среднемесячного дохода населения ниже среднероссийского показателя", - написал Слуцкий.

Лидер ЛДПР также отметил, что в 2025-2026 учебном году средняя стоимость обучения в вузах выросла примерно на 10%, а по части программ среднего профессионального образования может превышать 200 тыс. рублей. "В этих условиях даже минимальная долговая нагрузка может оказаться критичной для семей с низким доходом, особенно при отсутствии стабильных источников средств", - добавил он.

По словам Слуцкого, реализация инициативы позволит повысить доступность образования, снизить долговую нагрузку на молодых граждан и их семьи и "будет способствовать формированию социально ориентированной образовательной политики государства".