Некоторые из них все еще испорльзуют платформу Miro, которая ушла из России в 2024 году из-за санкций, рассказал исполнительный директор сервиса "МТС линк"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. До 50-55% крупных компаний, которые еще используют иностранные онлайн-доски, откажутся от них в пользу российских аналогов до конца 2025 года, считает исполнительный директор сервиса "МТС линк" Павел Потехин, который дал такой прогноз ТАСС. При этом некоторые, по его данным, еще используют Miro - платформу, которая ушла из России год назад из-за санкций.

Спустя год после ухода Miro (он заблокировал россиянам платный функционал), по словам Потехина, в "МТС линк" провели опрос среди компаний из разных сфер российской экономики. Он показал, что 33% компаний либо уже заменили зарубежные решения для совместной работы на российские, либо планируют в ближайшее время.

"До конца года 50-55% крупных российских компаний откажутся от использования зарубежных онлайн-досок", - счел топ-менеджер, основываясь на оценке сервиса "МТС линк доски".

Участники опроса также рассказали о своих причинах перехода на российское - чаще всего оплачивать иностранное ПО нет возможности, при том что бесплатные версии этих продуктов имеют ограничения. Также важно объединение рабочих коммуникаций на одной платформе. Помимо этого, респонденты сочли риском потерю данных. Еще одна причина перехода - политика работодателя.