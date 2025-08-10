Большинство 11-классников являются совершеннолетними и могут приобретать алкоголь, влияя на младших сверстников, считает председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Возраст покупки алкоголя в России необходимо поднять выше 18 лет, в том числе из-за совершеннолетних 11-классников, но это можно сделать поэтапно. Такое мнение высказал ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

В настоящее время в России любые спиртные напитки разрешено покупать с 18 лет. В начале июля сенатор Марина Сидухина внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий ограничение для продажи всех видов алкоголя лицам, не достигшим 21 года.

"Следует рассмотреть возрастное ограничение для употребления алкоголя. Сегодня большинство 11-классников уже являются совершеннолетними и могут приобретать алкоголь. А значит, и их несовершеннолетние сверстники тоже попадают в сферу этого влияния", - сказал Рыбальченко. Он отметил, что ранее в Общественной палате тоже предлагали повысить минимальный возраст для продажи крепкого алкоголя до 21 года.

"Причем можно сделать это поэтапно", - считает собеседник агентства.

Как ранее сообщал ТАСС, глава комиссии ОП РФ выступил за поэтапное сокращение на федеральном уровне разрешенных часов продажи алкоголя в торговых точках с нынешних 08:00 - 23:00 до 11:00 - 19:00, как это было в советские времена, а также за ограничение количества алкомаркетов в российских городах не более одним магазином на 5 тыс. жителей.