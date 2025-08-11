"Сравни": наибольшую доходность можно получить по вкладам на три месяца

По ним доходность достигает 17,5% годовых, отмечает аналитик финансового маркетплейса Алексей Лоссан

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российские банки на сегодня предлагают самые выгодные ставки по трехмесячным вкладам, по ним доходность достигает 17,5% годовых. Об этом ТАСС сообщил аналитик финансового маркетплейса "Сравни" Алексей Лоссан.

"Сегодня наибольшую доходность можно получить по краткосрочным вкладам на три месяца - они дают до 17,5% годовых. Однако, если ЦБ начнет снижать ключевую ставку дальше уже осенью, именно годовые депозиты окажутся самыми выгодными: их владельцы смогут зафиксировать высокий процент на весь срок, в то время как новые предложения на рынке будут уже ниже", - указал Лоссан.

По мнению эксперта, август 2025 года можно назвать временем "развилки" для вкладчиков: решения, принятые сейчас, будут напрямую влиять на доход в течение следующего года.

"Выбор оптимального срока и условий вклада зависит от целей и стратегии управления личными финансами. Если есть желание получить максимальную доходность прямо сейчас и возможность переоформлять вклад каждые несколько месяцев, подойдут краткосрочные депозиты. Если же приоритет - стабильность и защита от падения ставок, лучше выбрать вклад на 12 месяцев и более", - уточнил он.

Также Лоссан напомнил, что при выборе вклада важно обращать внимание на дополнительные параметры. Например, возможность досрочного расторжения вклада, так как в некоторых банках при этом теряются почти все проценты. Также важны периодичность выплат (ежемесячная капитализация или начисление процентов в конце срока влияет на итоговую доходность) и минимальная сумма вклада, отметил эксперт.

Согласно данным "Сравни", разница между краткосрочными и годовыми вкладами составляет в среднем до 2 процентных пунктов. На три месяца можно открыть вклад с максимальной доходностью, которая превышает уровень годовых предложений. На 6 месяцев ставки снижаются еще на 0,5-0,8 процентных пунктов, а на 12 месяцев - на 1,5-2 процентных пунктов по сравнению с краткосрочными.