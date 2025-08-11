Кроме того, глава Минтранса прогнозирует скорый существенный рост применения дронов в сельском хозяйстве

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Активное использование беспилотных технологий для доставки товаров может начаться через 2-3 года, сообщил ТАСС глава Минтранса РФ Андрей Никитин. Также министр прогнозирует скорый существенный рост применения беспилотников в сельском хозяйстве.

"Беспилотные технологии применяются в той или иной сфере. Однозначно ждет взрывной рост применения беспилотных технологий в сельском хозяйстве - уже понятно. Я думаю, что в какой-то момент, это будет чуть позже - не в следующем году, а через пару-тройку лет - в доставке", - сказал он.