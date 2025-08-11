Он будет отвечать за развитие подразделения в регионе и организацию бизнес-процессов, направленных на повышение эффективности производства

ХАБАРОВСК, 11 августа. /ТАСС/. Директором пивоваренного завода "Балтика-Хабаровск" назначен Иван Гаврилов, сообщили в пресс-службе компании.

Гаврилов в новой должности будет отвечать за развитие подразделения в регионе и организацию бизнес-процессов, направленных на повышение эффективности производства.

"На новой должности передо мной стоит задача поддержать региональный бренд и продолжить выпуск новых сортов, воплощая вместе с командой новаторские технологические решения", - отметил Гаврилов.

Иван Гаврилов присоединился к "Балтике" в 2019 году в должности главного инженера филиала "Тульский пивзавод".

"Балтика-Хабаровск" выпускает большую часть продуктовой линейки компании, включая бренды "Балтика" и "Дикий Восток", безалкогольное пиво и энергетические напитки. Завод является крупнейшим производителем пива на Дальнем Востоке, а также крупнейшим налогоплательщиком отрасли (64% всех доходов бюджета региона от акцизов на пиво в 2024 году). За период работы завод выплатил в бюджет Хабаровского края более 35 млрд рублей акцизов.