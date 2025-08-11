Торговля России с Африкой вырастет с запуском альтернативных платежей

Посол РФ в Кот-д’Ивуаре Алексей Салтыков напомнил, что Москва увеличила объем платежей в национальных и цифровых валютах, особенно со странами БРИКС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Объем торговли России со странами Африки увеличится с запуском альтернативных платежных систем. Об этом заявил посол России в Кот-д’Ивуаре Алексей Салтыков в интервью ТАСС, комментируя предложение главы МИД РФ Сергея Лаврова рассмотреть альтернативные западным системам платежные платформы и механизмы.

"Уверен, что это окажет самое положительное влияние на торговлю между Россией и Африканским континентом", - сказал дипломат.

Он напомнил, что Россия увеличила объем платежей в национальных и цифровых валютах, особенно со странами БРИКС: более 85% расчетов с развивающимися странами - членами объединения осуществляются в национальных валютах, а не в долларах. Кроме того, Москва создала Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) - платежную платформу, альтернативную системе SWIFT.

"Африканские страны также стремятся развивать платежные механизмы, независимые от мировых валютных систем, таких как доллар, евро или фунт стерлингов. Насколько я знаю, среди африканских государств уже десять объединились для разработки такого механизма", - отметил Салтыков, подчеркнув, что "внутриафриканская торговля является значительной".

Объем торговли внутри Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) оценивается в $10-20 млрд в год, и в ней доминируют Нигерия и Кот-д’Ивуар.