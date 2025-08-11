Из них $2,431 трлн приходится на биткойн, $519 млрд - на Ethereum

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Общая капитализация криптовалютного рынка впервые превысила $4 трлн на фоне роста стоимости основных криптовалют, свидетельствуют данные площадки Coinmarketcap.

По данным на 11 августа, капитализация криптовалютного рынка составляла $4,06 трлн. Из них $2,431 трлн приходится на биткойн, $519 млрд - на Ethereum.

По данным площадки Binance на 11:46 мск, курс биткойна рос на 3,01%, поднимаясь до $121,751 тыс., курс Ethereum - на 1,63%, до $4 280. Исторический максимум Ethereum был установлен 10 ноября 2021 года, тогда стоимость криптовалюты поднялась до $4 868, а исторический максимум биткойна - 14 июля 2025 года, когда криптовалюта поднялась до $123,218 тыс.

Мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 93,5 тыс. трейдеров на сумму $300 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на биткойн. Порядка $210,7 млн ликвидаций пришлось на короткие позиции, $89,74 млн - на длинные, следует из данных площадки Coinglass.

Как ранее заявляли ТАСС эксперты, стоимость биткойна может достичь $135 000 уже к концу лета. По их мнению, нынешнюю динамику криптовалюты обуславливает закон Big Beautiful Bill, подписанный президентом США Дональдом Трампом и включающий налоговые послабления и поддержку бизнеса.