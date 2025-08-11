Путин отметил успехи Омской области

Президент указал на высокий прирост промпроизводства региона

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Омская область демонстрирует хорошие показатели в самых разных сферах, отметил президент России Владимир Путин. В том числе в сфере промышленного производства регион развивается вдвое быстрее, чем другие сибирские субъекты Федерации, указал глава государства на встрече в Кремле с губернатором Омской области Виталием Хоценко.

Путин обратил внимание на то, что показатель валового регионального продукта растет, "инвестиции растут в основной капитал, промышленное производство". "Прирост промышленного производства - 3,3%, вдвое выше, чем в среднем по Сибири", - похвалил президент.

Когда Хоценко пожаловался на значительный процент в регионе ветхого и аварийного жилья, Путин сказал: "Ветхого, аварийного достаточно много, но меньше, чем по сравнению с другими регионами России".

Губернатор Омской области рассказал о растущих темпах жилищного строительства в регионе. "Рост хороший, но обеспеченность пока все-таки достаточно низкая", - констатировал глава государства.