Показатель составляет порядка 18%, сообщил губернатор Виталий Хоценко

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с губернатором Омской области Виталием Хоценко отметил значительный рост уровня заработной платы в регионе.

Хоценко сообщил главе государства, что рост зарплат в области составляет порядка 18%. "Мы растем быстрее даже, чем наши соседи, где зарплата, правда, повыше, у них база выше была: Тюменская, Новосибирская области", - перечислил он.

"Ну там понятно", - сказал президент. "Но есть чем ответить", - заверил Хоценко.

"Но все-таки рост приличный - 17,8%", - оценил Путин динамику в регионе.

"Приличный, причем это реальная заработная плата. И мы видим даже по вахтовикам - у нас большое количество вахтовиков, которые работают "на северах": на Ямале, в Югре, - что многие не уедут уже, остаются, потому что конкурентоспособная заработная плата", - подытожил губернатор.