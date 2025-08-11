Развитие качественных характеристик племенного поголовья предусмотрено в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Россия в достаточной мере обеспечивает себя генетическим материалом в свиноводстве, а также по крупному рогатому скоту мясного и молочного направлений. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

"В нашей стране за прошедшие годы была сформирована обширная племенная база по 13 видам сельхозживотных. Мы в достаточной мере обеспечиваем себя генетическим материалом в свиноводстве, а также по крупному рогатому скоту мясного и молочного направлений. С 2023 года активно развиваем племенное птицеводство, для чего при поддержке правительства был создан селекционно-генетический центр "Смена". Нам надо развивать качественные характеристики племенного поголовья. Решение этой задачи предусмотрено в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", - сказал Патрушев.

Он отметил, что впервые на федеральном уровне предложены специальные меры поддержки, направленные на стимулирование научных разработок и внедрение инновационных методов. "Это в первую очередь касается геномной селекции, которая позволяет быстрее выявлять и закреплять у сельхозживотных полезные продуктивные качества. Тем самым значительно ускоряются процессы племенной работы", - пояснил вице-премьер.

Патрушев также добавил, что для развития геномной селекции в нацпроекте заложен отдельный инструмент - это возмещение до 70% затрат на молекулярно-генетические исследования крупного рогатого скота. "Подобные научные изыскания позволят повысить темпы прироста продуктивности сельхозживотных, а, следовательно, и объемы производства продукции животноводства. В перспективе будет сформирована отечественная система геномной оценки, которая позволит эффективнее вести работу по повышению продуктивных качеств животных", - подчеркнул он.

По словам вице-премьера, в текущем году из федерального бюджета на данное направление предусматривается почти 500 млн рублей. Поддержку смогут получить любые племенные хозяйства РФ, которые будут применять инструменты геномной селекции в своей работе. "Кроме того, мера будет востребована у компаний, участвующих в реализации соответствующего направления Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства", - добавил он.

"Рассчитываем, что в 2025 году средства могут получить порядка 400 заявителей. В дальнейшем сумму, предусмотренную на это направление, планируем увеличивать", - подчеркнул вице-премьер.