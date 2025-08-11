Путин поддержал инициативу Хоценко по заявке на инфраструктурные кредиты

Губернатор Омской области пояснил, что регион оценил свои бюджетные возможности

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Омской области Виталия Хоценко подать заявку на программу по казначейским инфраструктурным кредитам.

В ходе встречи с президентом Хоценко сообщил, что в регионе запускается новый цикл инвестиционных проектов. "Хорошие проекты", - оценил глава государства.

Губернатор пояснил, что регион оценил свои бюджетные возможности и планирует подаваться на программу по казначейским инфраструктурным кредитам, чтобы привлечь более 8 млрд рублей на инвестпроекты.

"Буду просить у вас тоже, письмо подготовил, если есть возможность, нас поддержать. Я и с [вице-премьером РФ] Хуснуллиным Маратом Шакирзяновичем проговорил, и с [главой минэкономразвития] Решетниковым Максимом Геннадьевичем. Они готовы поддержать, но тоже нужно ваше решение", - обратился Хоценко к Путину.

"Хорошо", - одобрил президент.