Кабмин просубсидирует до 70% расходов на исследования в племенном животноводстве

Как ожидается, в 2025 году молекулярную генетическую экспертизу пройдут 110 тыс. животных

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Регионы получат федеральные субсидии в размере до 70% затрат на исследования в области племенного животноводства. Об этом объявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Правительство станет софинансировать племенным хозяйствам часть затрат на исследования племенной ценности и заболеваний животных. Размер субсидии регионам составит до 70% от объема расходов", - отметил премьер.

В числе таких исследований - молекулярная генетическая экспертиза племенного молодняка крупного рогатого скота, которая позволяет получать информацию о генетических заболеваниях. Как ожидается, в этом году такую экспертизу пройдут 110 тыс. животных.

"Важно сделать все необходимое для поддержки хозяйств и дальнейшего развития племенного животноводства. Это, конечно, одно из важнейших, ключевых направлений укрепления продовольственной безопасности нашей страны", - подчеркнул Мишустин и попросил вице-премьера Дмитрия Патрушева держать ситуацию под личным контролем.