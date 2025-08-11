Электромобиль будет выпускаться в двухместном и классическом исполнении

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. "Атом" представит такси-версию отечественного электромобиля на международном евразийском форуме "Такси", который пройдет в Москве 14 и 15 августа. Об этом говорится в сообщении автопроизводителя.

Электромобиль в версии такси будет выпускаться в двухместном и классическом исполнении.

"Международный Евразийский форум "Такси" ежегодно объединяет вокруг себя руководителей бизнеса, ведущих экспертов в индустрии городской мобильности и представителей власти. В этом году МЕФТ пройдет 14 и 15 августа в Москве. В рамках форума "Атом" представит такси-версию своего электромобиля", - сказано в сообщении.

"На ней (сессии - прим. ТАСС) представители автопарков, органов власти, автопроизводителей и операторов зарядных станций обсудят закон о локализации, экономику парков такси на электродвигателе, готовность автопарков к изменениям, программы поддержки от государства и многое другое", - отмечается в сообщении.