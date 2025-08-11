Также в регионе наращиваются поставки продуктов питания из Белоруссии

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Челябинская область планирует привлекать белорусских специалистов в сфере промышленной роботизации для интеграции роботов в местное производство. Об этом журналистам заявил губернатор региона Алексей Текслер по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"У нас работают предприятия, которые производят роботов-интеграторов. <…> У нас хороший потенциал сотрудничества, мы договорились о том, что будем привлекать партнеров из Республики Беларусь сначала для интеграции в производство наших роботов, а потом, возможно, и по сборке роботов", - сказал Текслер, отметив, что в регионе создана существенная база для подготовки специалистов по роботизации.

Текслер и Лукашенко также обсудили взаимодействие в сельском хозяйстве. "Нам есть как дополнить друг друга. <…> Мы наращиваем поставки продуктов питания из Республики Беларусь, соответствующего оборудования. <…> Здесь у Республики Беларусь серьезные большие компетенции, и мы тоже заинтересованы в том, чтобы дальше взаимодействовать и расширять наши возможности", - отметил глава Челябинской области.

Планы по сотрудничеству

Текслер также отметил, что на выставке "Иннопром. Беларусь", которая состоится в Минске 29 сентября - 1 октября, будет представлен стенд Челябинской области. Обширная делегация представит регион на Гомельском экономическом форуме 18-19 сентября.

Глава Челябинской области указал на интерес к поездкам в Белоруссию как в бизнес-среде, так и у туристов. "У нас есть прямое авиасообщение, два рейса в неделю сегодня летают из Челябинска, они загружены. Я думаю, что количество рейсов будет только увеличиваться. Это дает возможность нашим людям активно общаться и в части бизнеса, и в туристической части", - подчеркнул губернатор.

Текслер и Лукашенко также договорились о проведении молодежных обменов в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в целях сохранения памяти о ее событиях. "В годы Великой Отечественной войны Челябинская область была центром тылового производства всего необходимого для фронта. <…> У нас четыре города трудовой доблести, и молодежь из Белоруссии, мы надеемся, посмотрит [эти города]. С другой стороны, наша молодежь приедет в Республику Беларусь для того, чтобы посетить памятные мемориальные места здесь, в Республике Беларусь", - сообщил журналистам Текслер.

Делегация Челябинской области во главе с Текслером работает в Белоруссии с 8 августа.