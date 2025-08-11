Доля проданных е-ОСАГО составляет 70% от всех проданных за этот период сертификатов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Количество проданных электронных полисов ОСАГО (е-ОСАГО) за январь - июль 2025 года составило 19,9 млн, что на 21,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

"Согласно статистике Российского союза автостраховщиков (РСА), в июле 2025 года было продано 3,5 млн полисов электронного ОСАГО, что больше, чем месяцем ранее в этом году. А также больше, чем в июле 2024 года, на 27%. Всего же с января по июль 2025 года было продано 19,9 млн полисов е-ОСАГО, что на 21,4% больше, чем за семь месяцев в 2024 году", - сообщил президент РСА Евгений Уфимцев, слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что доля проданных е-ОСАГО составляет 70% от всех проданных за этот период полисов ОСАГО, и это означает, что большинство автовладельцев покупают полис обязательной "автогражданки" онлайн.

За семь месяцев 2025 года лидерами по продажам полисов электронного ОСАГО стали город Москва - 2,1 млн полисов е-ОСАГО (10,7% от всех продаж электронных полисов ОСАГО в России), Московская область - 1,3 млн (6,5%), Краснодарский край - 924 тыс. (4,6%), Санкт-Петербург - 838 тыс. (4,2%), Свердловская область - 622 тыс. (3,1%), Челябинская область - 561 тыс. (2,8%), Республика Татарстан - 556 тыс. (2,8%), Республика Башкортостан - 492 тыс. (2,5%), Ростовская область - 485 тыс. (2,4%), Самарская область - 470 тыс. (2,4%).

"Если в январе 2025 года было продано 2,4 млн полисов е-ОСАГО, то в июле количество проданных полисов е-ОСАГО число достигло 3,5 млн и установило новый рекорд. Рост продаж таких полисов от начала года к июлю составил 44,8%. Увеличение продаж полисов электронного ОСАГО напрямую связано с удобством их приобретения", - отметил Уфимцев.