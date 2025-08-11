Ущерб будет только расти, подчеркнул президент Греко-российского клуба "Диалогос"

АФИНЫ, 11 августа. /ТАСС/. Евросоюз уже потерял от антироссийских санкций в сфере энергетики более €1 трлн и совершает самоубийство, закупая энергоносители в 4 раза дороже, чем российские. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС президент Греко-российского клуба "Диалогос" Федор Игнатиадис.

"Европа уже проигрывает, суммарный ущерб от антироссийских санкций Евросоюза по энергоносителям превысил €1 трлн, это данные самого ЕС, - сказал Игнатиадис. - €1 трлн потеряли европейские страны за счет того, что сократили покупку российских энергоносителей и перешли на покупку американского сжиженного природного газа. Эта сумма будет расти, и уже не принципиально, достигнет ли она €1 трлн 500 млрд. Это все практически не имеет значения, потому что при цене электрической энергии в 4-5 раз выше, чем у конкурентов - США, Китая и России, европейская промышленность просто умрет. Начнут падать закупки энергоносителей, будет снижаться производство энергии и спрос на нее в Евросоюзе".

"Понятно, что Европа стреляет себе в ногу, закупая энергоносители в 4 раза дороже. Вопрос в том, как долго она сможет это делать, а то, что она это решительным образом продолжает это делать, является попыткой суицида. Это понятно, за эти 3 года мы к этому уже привыкли", - сказал эксперт.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко в ответ на вопрос ТАСС заявил, что Евросоюз от различного рода санкций, введенных против России, потерял более €1,5 трлн. По словам Грушко, "это цена того политического выбора, который был сделан элитами этих стран". Евросоюз "идет по саморазрушительному пути", в то время как российская экономика "к санкциям приспособилась", подчеркнул замминистра.