Остальные средства потратят на выплаты по кредитам Украине от Евросоюза и других кредиторов

БРЮССЕЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Третий транш доходов от реинвестирования замороженных активов России в €1,6 млрд практически полностью потратят на выплаты по кредитам Украине от Евросоюза и других кредиторов, только 5% этих денег пойдут на военную помощь Киеву. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, не уточняя, когда эти деньги будут направлены Украине.

Еврокомиссия проинформировала, что 8 августа "получила третий транш доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов РФ".

"95% этого транша будут направлены на поддержку Украины через Механизм кредитного сотрудничества для Украины (ULCM) и 5% - в "Европейский фонд мира", - говорится в сообщении. В ЕК напомнили, что программа ULCM - это "безвозмездная макрофинансовая помощь Украине в виде выплат по кредитам в рамках макрофинансовой кредитной поддержки [предоставленной ранее] Евросоюзом и другими кредиторами". Общий объем программы ULCM составляет €45 млрд.

По линии "Европейского фонда мира" 5% от €1,6 млрд Еврокомиссия готова перечислить "на насущные военные потребности Украины".

Первые два транша доходов от заблокированных российских суверенных активов Еврокомиссия получила в июле 2024 и апреле 2025 годов. Схема их распределения кардинально отличалась: 90% этих денег направлялись на военные нужды через Европейский фонд мира и 10% - на нужды бюджетной стабилизации украинского государства через Фонд поддержки Украины.