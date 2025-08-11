Аналитики прогнозируют по итогам 2025 года убыток компании на уровне более $550 млн

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Компании "Украинская железная дорога" ("Укржелдорога") грозит дефолт, правительство Украины должно вмешаться и помочь ей, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Ситуация очень плохая. <...> Путь один - должно вмешаться правительство. На этом этапе правительству придется финансово компенсировать потери "Укржелдороги". Нет другого решения", - написал он в Telegram-канале.

"Укржелдорога" уже находится под риском дефолта, ранее был объявлен тендер на привлечение международного юридического советника для сопровождения процесса реструктуризации долга на сумму более $1 млрд. Украинское издание "Экономическая правда" сообщает, что в июле 2026 года "Укржелдорога" должна выплатить значительную часть задолженности по еврооблигациям. В этом году компания планирует сократить не менее 25% административно-управленческого персонала, или более 500 должностей. В мае 2025 года кабмин на безвозвратной основе выделил "Укржелдороге" 4,3 млрд гривен (более $103 млн) на обеспечение бесперебойных перевозок. Аналитики прогнозируют по итогам этого года убыток "Укржелдороги" на уровне 22 млрд гривен (более $550 млн).