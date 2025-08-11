По оценкам Федерального сетевого агентства, подобные манипуляции могут привести к повышению цен на газ для потребителей, поскольку государству придется увеличить расходы на переработку топлива

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Федеральное сетевое агентство Германии проводит расследование в связи с возможными нарушениями при закупках газа в стране. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо регулятора.

По его данным, речь идет о манипуляциях на рынке газа, из-за которых с середины мая по середину июля компания Trading Hub Europe, которая объединяет сети газоснабжения в Германии, могла потерять порядка €60 млн. Сообщается, что сотрудники компании зафиксировали "необычное поведение" поставщиков газа. Как пишет Bloomberg, по-видимому, суть махинации заключалась в больших объемах поставок L-газа с низкой теплотворной способностью и их последующем сокращении, что вынуждало компанию закупать дорогой H-газ с высокой теплотворной способностью.

Как отмечает агентство, исторически северные и западные регионы Германии получали L-газ из Нидерландов, в то время как остальные использовали H-газ из России и Норвегии. При снижении поставок из Нидерландов, H-газ иногда приходится перерабатывать для того, чтобы он мог быть использован в других частях страны. Федеральное сетевое агентство заявило, что проводит проверку в отношении компаний, поставляющих газ в Германию, и действует сообща с местными регулирующими органами в других странах и Европейским агентством по сотрудничеству в области регулирования энергетики. Махинации, по оценкам регулятора, могут привести к повышению цен на газ для потребителей, поскольку государству придется увеличить расходы на переработку топлива.