Украина увеличила импорт электроэнергии в 2,3 раза в августе

Затраты на импорт существенно превышают доходы от экспорта, которые также возросли этим летом, сообщила консалтинговая компания ExPro Consulting

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Импорт электроэнергии на Украину за первые 10 дней августа увеличился в 2,3 раза по сравнению с тем же периодом в прошлом месяце и достиг 121,5 тыс. МВт·ч. Такие данные приводит украинская консалтинговая компания ExPro Consulting.

Эксперты компании отмечают, что, несмотря на увеличение экспорта этим летом, затраты на импорт существенно превышают доходы от экспорта. По данным компании ExPro Electricity, самым дорогим импорт был в феврале - марте этого года. Средняя цена превышала €180 за МВт·ч.

Ранее эта же компания сообщала об увеличении импорта газа в июле в 1,5 раза по сравнению с июнем. Импорт газа увеличился до 833 млн куб. м из-за подготовки к следующему отопительному сезону. По оценкам ExPro Consulting, для достижения цели нужно импортировать еще около 1,7 млрд куб. м в августе - октябре.

Как ранее сообщали украинские власти, в стране значительно повреждена энергетическая инфраструктура, утрачены многие мощности тепло- и гидрогенерации. В Киеве заявляли об утере порядка 50% (более 9 ГВт) энергомощностей. Несмотря на регулярные ремонтные и восстановительные работы, а также значительное увеличение импорта электроэнергии, местные эксперты отмечают, что энергосистема страны работает на пределе своих возможностей.