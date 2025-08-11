По оценкам экономистов, по итогам 2025 года показатель может достичь минимум $36,6 млрд

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Украина импортировала в первом полугодии товары на $38,8 млрд, при этом отрицательное сальдо достигло $18,3 млрд. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на данные Государственной таможенной службы Украины.

По оценкам экономистов, это уже рекордный обвал торгового баланса, а по итогам года он может достичь минимум $36,6 млрд. На конец 2024 года разрыв между импортом и экспортом составлял $29 млрд. Однако и эти цифры касаются только товарной торговли, тогда как с учетом услуг МВФ прогнозирует торговый дефицит в $46,5 млрд, а Нацбанк Украины - даже в $50,5 млрд.

Как отмечают эксперты, основные причины резкого роста дефицита заключаются в росте военных закупок, прекращении транзита российского газа, вынужденном переходе на импортный коксующийся уголь из-за потери собственной добычи, а также в падении экспорта металлургической и аграрной продукции вследствие проблем с производством и сбытом.