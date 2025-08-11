Это привело к оттоку ликвидности в июле на 0,2 трлн рублей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Новости о нововведениях в законодательстве, касающихся мониторинга платежей и отключении интернета в некоторых регионах могли спровоцировать рост наличных в обращении, что привело к оттоку ликвидности в июле на 0,2 трлн рублей. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России.

"Средний профицит ликвидности в июле в среднем составил 1,2 трлн руб. (в июне: 1,2 трлн руб.). Рост наличных денег в обращении привел к оттоку 0,2 трлн руб. (в июне: 0,2 трлн руб.). Этот спрос немного выше значений прошлых лет. Отклонение может быть связано в том числе со стремлением населения и бизнеса сформировать запас наличных денег для расчетов на фоне новостей о нововведениях в законодательстве, касающихся мониторинга платежей, а также о временном отключении интернета в отдельных регионах", - говорится в материале ЦБ.