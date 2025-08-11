Требования кредитных организаций к юрлицам несколько возросли в сравнении с июнем, сообщили в ЦБ

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Объем портфеля кредитов физическим лицам в российских банках, по оперативным данным, в июле практически не изменился, тогда как требования кредитных организаций к юрлицам несколько возросли в сравнении с июнем. Об этом говорится в материалах Банка России.

"По оперативным данным, в июле прирост требований к организациям несколько превысил июньский уровень, - отмечается в материалах ЦБ. - По оперативным данным, в июле прирост требований к населению сложился вблизи нуля".

В июне активность в розничном сегменте кредитного рынка оставалась низкой. Прирост требований банковской системы к населению на фоне сохранения жестких денежно-кредитных условий был околонулевым после роста на 0,4% в мае, напомнили в ЦБ.

Рост требований банковской системы к организациям в июне существенно замедлился и составил 0,4% против 1,3% в мае.