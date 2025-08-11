Рынок акций РФ ускорял рост на фоне подтверждения Трампом встречи с Путиным

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций ускорял рост на фоне слов президента США Дональда Трампа, подтвердившего встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 15 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По данным на 17:48 мск, индекс Мосбиржи рос на 1,85%, до 2 978,66 пункта, индекс РТС - на 1,99%, до 1 177,82 пункта. К 17:58 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 990 пункта (+2,24%), индекс РТС составлял 1 182,3 (+2,38%).
По состоянию на 18:36 мск, индекс Мосбиржи демонстрировал замедление роста и находился на уровне 2 966,26 пункта (+1,42%). В это же время индекс РТС рос на 1,57%, до 1 172,92.