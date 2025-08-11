Курс юаня упал до 11,01 рубля

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в понедельник вырос на 1,35%, до 2 964,15 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,49% - до 1 172,08 пункта. Курс юаня снизился на 6 копеек, до 11,01 рубля.

"Индекс Мосбиржи начал неделю подъемом и большую часть понедельника курсировал чуть ниже круглой отметки 3 000 п. В акциях сократился геополитический дисконт на фоне сообщений о предстоящем 15 августа саммите президентов РФ и США", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии находились акции "Северстали"(+4,9%), бумаги ОВК (+4,71%), котировки НЛМК (+4,2%) и ценные бумаги ММК (+4,16%).

В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги "Самолета" (-3,14%), акции "Полюса" (-2,26%), бумаги "ОГК-2" (-1,97%) и котировки "Акрона" (-1,62%)

Прогноз на 12 августа

Как считают в "БКС мир инвестиций", 12 августа индекс Мосбиржи вновь покажет движение в рамках 2 925 - 3 050 пунктов. Прогноз по курсам доллара и юаня к рублю на вторник: 79-81 рубль. и 10,95-11,15 рубля, соответственно.