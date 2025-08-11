Размер дополнительного материального обеспечения составляет от 22,1 тыс. до 36,6 тыс. руб. в месяц в зависимости от категории получателей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Минтруд России предложил сохранять для людей с инвалидностью, получающих дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, право на такое обеспечение при их трудоустройстве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время граждане, имеющие выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, с момента выхода на пенсию также получают дополнительное материальное обеспечение (ДМО). Размер дополнительного материального обеспечения составляет от 22,1 тыс. до 36,6 тыс. руб. в месяц в зависимости от категории получателей. При этом в период выполнения оплачиваемой работы ДМО не выплачивается.

"Проектом предлагается сохранять гражданам, признанным инвалидами, дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги в период их работы. Планируется, что данные нормы вступят в силу с 1 января 2026 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией назначается Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, гражданам, награжденным орденом Святого апостола Андрея Первозванного и другим.