РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 августа. /ТАСС/. Жители южных регионов России и Северного Кавказа за первые шесть месяцев 2025 года оформили в Сбербанке автокредиты на общую сумму 7,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка.

"Аналитики "Сбера" изучили динамику рынка автокредитования на Юге России и Северном Кавказе за шесть месяцев 2025 года. Южане получили в банке свыше 6 тысяч автозаймов на общую сумму кредитования 7,5 млрд рублей", - сказано в сообщении.

По данным банка, средний размер автокредита в регионе составил 1,2 млн рублей, что на 26% выше показателя прошлого года. Наибольший средний чек зафиксирован в Крыму (1,3 млн рублей), наименьший - в Северной Осетии - Алании (910 тысяч рублей).

"Среди всех полученных за полгода в "Сбере" потребительских займов автокредитование традиционно входит в топ-3 по спросу, а по объему займов на автокредит идет каждый шестой рубль", - сказала заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева, чьи слова цитирует пресс-служба.

Уточняется, что основной объем кредитования в первом полугодии пришелся на Краснодарский край (3,3 млрд рублей), Ростовскую область и Ставропольский край (по 1,8 млрд рублей в каждом). В банке отметили, что рост спроса связан с сезонными факторами, а также с действующими государственными и партнерскими программами льготного кредитования.

Как подчеркивают эксперты Сбербанка, около 15% всех автокредитов в регионе оформляется по специальным программам для льготных категорий граждан, включая работников образования, медицины и военнослужащих. Еще 30% сделок приходится на субсидированные ставки в рамках сотрудничества с автопроизводителями.