КАЗАНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Реализацию проекта кольцевой железнодорожной ветки в Казани, протяженность которой составит 48 км, планируется начать в 2026 году. Об этом на презентации транспортного потенциала Республики Татарстан, которая состоялась в рамках первого автопробега БРИКС, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

"В кольцевом движении, которое мы планируем запустить по городу Казань на примере города Москвы, электрический транспорт, железнодорожный транспорт должен сыграть свою основную роль. <…> Сегодня первый этап мы уже проектируем. В этом году проектирование завершается, и со следующего года c "Российскими железными дорогами" мы хотим начать уже реализацию этого проекта", - сказал он.

В сопроводительной презентации министра также указано, что проект предполагает строительство 17 остановочных пунктов, а общая протяженность кольцевой ветки составит 48 км. Ханифов отметил, что строительство такой железнодорожной линии облегчит доступ в центр города из спальных микрорайонов. "У нас сильная маятниковая миграция в Казани и в ближайших районах - утром и вечером большой поток людей, которые едут на предприятия Казани на работу, а вечером уезжают в спальные микрорайоны. Для этого мы такую закольцовку задумали", - добавил министр.

Кольцевая железнодорожная ветка пройдет через основные спальные районы и деловой центр Казани. Часть путей для реализации проекта уже существует, часть - будет создана. Осуществление проекта позволит увеличить пропускную способность транспортной системы города за счет увязки с существующими интермодальными перевозками, метрополитеном и системой городского пассажирского транспорта. Как следует из материалов, опубликованных на сайте Миндортранса Татарстана к коллегии по итогам 2021 года, проект кольцевого железнодорожного сообщения будет охватывать большую зону пригорода Казани, железнодорожные вокзалы и крупные транспортно-пересадочные узлы с метрополитеном.

О пробеге

Первый автопробег БРИКС приурочен к вводу одного из ключевых участков автомобильной дороги М-12 "Восток" г. Дюртюли - пгт Ачит, торжественная церемония открытия которого состоялась при участии президента России Владимира Путина в июле 2025 года. Новая магистраль стала продолжением трассы М-12 до Екатеринбурга. Реализация проекта позволила сформировать бесшовный скоростной маршрут протяженностью 2 400 км от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, сокращение времени в пути для пользователей составило более 22 часов. Теперь, с открытием нового участка, М-12 "Восток" связывает Санкт-Петербург, Москву, Казань и Екатеринбург.

