Член Общественной палаты Евгений Машаров отметил, что мошенничество происходит в момент хищения средств, а не звонка, поэтому важно проводить профилактическую работу по информационной грамотности населения

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Введение тотального запрета звонков через иностранные мессенджеры преждевременно по ряду причин, в числе которых - необходимость развития этой возможности в национальном аналоге. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Вводить тотальный запрет звонков в иностранных мессенджерах преждевременно по нескольким причинам. Во-первых, нужно масштабировать звонки в национальном мессенджере Max, а также филигранно интегрировать его с "Госуслугами", - сказал Машаров. Он выразил уверенность в том, что после "адаптации" этого процесса большая часть взрослого населения страны перейдет на Max.

Кроме того, отметил эксперт, опыт приемов в ОП людей, пострадавших от телефонных мошенников, показывает, что звонки идут не только через мессенджеры. "Мошенники перестраивают свои скрипты и технологии значительно быстрее, нежели операторы сотовой связи. С учетом технологий IP-телефонии звонки идут через якобы городские номера, и подставляется код таких городов, как Москва, Санкт-Петербург", - пояснил Машаров.

По его словам, мошенничество происходит в момент хищения средств, а не в момент звонка, поэтому "важно проводить профилактическую работу, в том числе по информационной грамотности населения". Еще одной причиной Машаров назвал то, что зачастую качество связи в мессенджерах в ряде регионов значительно лучше, чем качество сотовой связи, как и стоимость самих услуг.

Как считает эксперт, необходимо понять, насколько эффективно сейчас реализуется первый пакет законов по противодействию телефонному мошенничеству. "Пока прошло еще слишком мало времени. Общественная палата проводит мониторинг эффективности реализации норм и готова будет обсудить второй пакет мер, предложенных Минцифры", - сказал Машаров.

О проблеме

В средствах массовой информации активно обсуждается возможная блокировка голосовых и видеозвонков через иностранные мессенджеры, такие как WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией) и Telegram. Также сообщается о массовых сбоях при совершении звонков, ухудшении качества связи, прерывании звука и нестабильности соединения при использовании мобильного интернета. Кроме того, в интернете распространяется информация о том, что крупнейшие операторы связи - МТС, "Мегафон", "Билайн" и T2 (бывший "Tele2") - якобы предложили ограничить возможность совершения звонков через иностранные мессенджеры.