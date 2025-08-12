"Контур. Маркет": спрос россиян на пиво упал этим летом на 23%

В то же время выросли продажи водки и виски, говорится в исследовании

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Спрос россиян на пиво упал на 23% в июне-июле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то же время выросли продажи водки и виски - на 35% и 17% соответственно. Об этом говорится в исследовании "Контур. Маркета", имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Лидерами потребительского спроса в текущем году стали крепкие напитки - водка и виски, плюс 35% и плюс 17% соответственно. Практически не изменился спрос на шампанское - он снизился на 2% при повышении цены на 17%. На основании спроса можно сделать вывод о смещении вкусов россиян в летний период на коктейли с добавлением шампанского и на отдых в формате пикника с крепкими напитками. Спрос на вино и коньяк показал резкий спад (минус 26%), также летом снизился спрос на пиво (минус 23%), что говорит о сезонности предпочтений", - отмечают аналитики по итогам исследования более 21 млн чеков, выданных розничными магазинами и другими торговыми точками за июнь-июль 2024 и 2025 годов.

В целом в сравнении с прошлым годом спрос на алкоголь по России за летние месяцы снизился на 4% при повышении средней цены на 12%. "В большинстве регионов есть заметное снижение спроса на все виды алкоголя, в ряде случаев спрос упал на 30-40%. Исключения: вырос спрос на шампанское в Башкортостане, плюс 34%, в Москве и области спрос на виски вырос на 25%, в Питере и области спрос на виски прибавился на 39%, в Свердловской области вырос спрос на ряд напитков: вино - плюс 22%, коньяк - плюс 26%, водка - плюс 28%", - говорится в исследовании.

Больше всего в РФ поднялась цена на пиво - на 18%, на втором месте по росту цен шампанское - 17%. Стоимость вина поднялась на 16%, водки и коньяка - на 13%, в то же время виски стал дешевле на 7%.