МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Почти каждый пятый - 18% - россиянин всерьез задумывался о том, чтобы остаться жить в понравившемся месте отдыха, 11% путешественников уже реализовали эту идею. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов "Купибилет" (текст есть у ТАСС).

"24% ответивших в поездке допускали мимолетную мысль о том, чтобы остаться в месте отдыха. Еще 18% респондентов всерьез задумывались об этой возможности. 11% опрошенных уже реализовали эту идею и не вернулись из отпуска. Остальные пока не рассматривают вариант остаться в точке отдыха", - рассказали эксперты.

Основными препятствиями для такого решения стали работа (29%) и недостаточный бюджет (28%). Еще 26% респондентов осознали, что дома лучше. Меньшее влияние оказали: сильная привязанность к родным (7%), языковые и культурные барьеры (6%), а также нехватка решимости (4%), отмечается в исследовании.

В опросе участвовали более 1,5 тыс. совершеннолетних жителей РФ.