Общий объем финансирования застройщиков Юго-Западным Сбербанком в Южном федеральном округе за первое полугодие 2025 года составил 26 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Крым демонстрирует значительный рост объемов кредитования строительных организаций - финансирование застройщиков увеличилось более чем втрое за первое полугодие 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года. Об этом сообщил ТАСС председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

"Тенденции проектного финансирования в 2025 году зависят от региона. В этом году в Адыгее, Калмыкии, Крыму и Ростовской области наблюдается рост, причем в Крыму - более чем втрое", - сказал он.

Общий объем финансирования застройщиков Юго-Западным Сбербанком в Южном федеральном округе за первое полугодие 2025 года составил 26 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года, уточнил Песенников, этот показатель был на уровне 15 млрд рублей.

При этом он подчеркнул, что в Краснодарском крае за шесть месяцев 2025 года застройщики получили 152 млрд рублей, тогда как годом ранее сумма составляла 209 млрд рублей.

По данным Банка России, объем открытых застройщикам кредитных линий в секторе достиг 21,4 трлн рублей, объем выданных кредитов - 9,3 трлн рублей. В условиях сохранения высокой ключевой ставки ЦБ строительная отрасль России демонстрирует неоднозначную динамику: рост в одних регионах компенсируется спадом в других.

Ранее в материалах банка ДОМ.РФ сообщалось, что в условиях замедления спроса в первом полугодии 2025 года застройщики снизили объем запусков новых проектов на 22% по сравнению с первым кварталом 2024 года. При этом портфель строительства увеличился на 3%, до 117,6 млн. Накопленный с начала года ввод жилья всего на 2% ниже соответствующего периода прошлого года (52,2 млн кв. м за первое полугодие 2025 года).