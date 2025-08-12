Резиденты инвестировали более 58 млрд рублей и создали более 4,7 тыс. рабочих мест

САМАРА, 12 августа. /ТАСС/. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Тольятти" за 15 лет заработали более 116 млрд рублей, инвестировали более 58 млрд рублей и создали более 4 700 рабочих мест. Об этом ТАСС сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области.

"Общий объем инвестиций в площадку ОЭЗ "Тольятти" превышает 78 млрд рублей, из них 14,6 млрд рублей - средства федерального и регионального бюджетов, более 58 млрд рублей - вложения резидентов. Нарастающий итог выручки компаний, разместивших здесь свои производства, превышает 116 млрд рублей", - отметил зампредседателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Согласно данным Минэкономразвития региона, на один бюджетный рубль приходится 3,7 рубля частных вложений резидентов ОЭЗ "Тольятти". Размер уплаченных налогов и других бюджетных платежей составил 14,2 млрд рублей. В компаниях уже создано 4 716 рабочих мест.

Резиденты ОЭЗ "Тольятти" работают в сферах машиностроения, металлообработки, производства стройматериалов, газов и газооборудования, пищевого производства и упаковки. Фармацевтический кластер ОЭЗ объединил заводы по производству лекарственных препаратов, субстанций и вспомогательных веществ, таких как микрокристаллическая целлюлоза.

Среди ключевых резидентов площадки - первый в стране производственно-логистический центр для нужд автопромышленности ООО "ММК-ПЛЦ-Тольятти", способный обеспечить автозаводы металлопрокатом объемом от 500 тонн в год. С января 2022 года в рамках соглашения между правительством региона и ОАО "РЖД" началась доставка грузов по новой железнодорожной ветке до границы ОЭЗ и по ее территории. Одним из флагманов ОЭЗ "Тольятти" станет первый отечественный завод по производству ксантановой камеди, который создаст новый резидент площадки ООО "РусКамедь". Заявленный объем инвестиций проекта превышает 30 млрд рублей.

ОЭЗ "Тольятти" образована 12 августа 2010 года. В настоящее время на ее площадке работает 38 компаний. Общий объем заявленных ими инвестиций составляет 91,97 млрд рублей, планируется создание более 8 тыс. рабочих мест. Площадь ОЭЗ "Тольятти" - 643 га. Первые две очереди площадью 422 га обеспечены всеми необходимыми энергоресурсами для открытия новых производств в различных сферах. Ведется строительство инженерно-транспортной инфраструктуры третьей очереди ОЭЗ площадью 221 га, которая будет готова к эксплуатации в 2026 году.