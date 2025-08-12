В обязанности войдут формирование долгосрочной стратегии финтех-направления РВБ, развитие банковских продуктов и финтех-сервисов для b2c- и b2b-сегментов, а также повышение качества и удобства финансовых услуг

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Вайлдберриз банка" назначил Георгия Горшкова на должность председателя правления. Его кандидатура согласована Банком России, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Решение принято для укрепления кадрового состава с учетом планов по росту бизнеса "Вайлдберриз банка", расширения продуктовой линейки и улучшения клиентского опыта. При этом важный приоритет - поддержание стабильной работы и быстрого развития. Усиление команды окажет положительный эффект на бизнес "Вайлдберриз банка" и укрепит его рыночные позиции", - сказано в сообщении.

Марина Мельник, занимавшая должность председателя правления, продолжит работу в "Вайлдберриз банке" в качестве члена правления.

Ранее основатель Wildberries Татьяна Ким в своем Telegram-канале рассказала, что в обязанности Горшкова войдут формирование долгосрочной стратегии финтех-направления РВБ, развитие банковских продуктов и финтех-сервисов для b2c- и b2b-сегментов, а также повышение качества и удобства финансовых услуг.

Георгий Горшков - банкир и предприниматель, более 20 лет проработал в финансовой сфере. Горшков в разные годы входил в правления банка ВТБ24, "Лето банка" и "Почта банка". Вплоть до мая 2025 года - курировал розничный бизнес банка ВТБ в должности заместителя президента - председателя правления. Также Георгий Горшков был членом советов директоров Росбанка, НПФ "ВТБ пенсионный фонд", страховой компании "Росгосстрах", Национальной системы платежных карт.