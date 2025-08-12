Кобяков: префрежимы ДФО делают макрорегион привлекательным для инвестиций

Советник президента РФ отметил, что будущее многополярного мира формируется на Востоке

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Преференциальные режимы, масштабные инфраструктурные проекты и системные меры поддержки бизнеса, которые действуют на территории Дальнего Востока, делают макрорегион привлекательным для инвестиций и инноваций. Об этом со ссылкой на советника президента РФ, ответственного секретаря Организационного комитета ВЭФ Антона Кобякова сообщила пресс-служба вице-премьера-полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"Уникальные преференциальные режимы, масштабные инфраструктурные проекты и системные меры поддержки бизнеса уже сегодня делают регион привлекательным для инвестиций и инноваций. Восточный экономический форум играет в этом процессе особую роль - за десять лет форум стал главной площадкой для выстраивания долгосрочного партнерства с ведущими странами Азии", - сказал Кобяков.

По его словам, будущее многополярного мира сейчас формируется на Востоке. "Россия активно включена в эти процессы, последовательно укрепляя свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ключевым элементом стратегии процветания является комплексное развитие Дальнего Востока - территории, которая становится не только воротами России в АТР, но и важным центром экономического роста", - пояснил он.

Кобяков отметил, что в этом году в программе ВЭФ приоритет отдан ключевым направлениям устойчивого развития: технологическому суверенитету, подготовке кадров для новых отраслей, созданию комфортной городской среды, интеграции технологий в экономические процессы, развитию государственно-частного партнерства. "Убежден, что выработанные на Форуме решения станут основой для конкретных действий, которые укрепят позиции России как одного из центров новой экономики. Дальний Восток - территория возможностей, и его развитие является стратегическим вкладом в будущее всей страны в условиях формирующегося многополярного мира", - подчеркнул советник президента РФ.

О форуме

Юбилейный Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке. Главной темой форума станет "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".