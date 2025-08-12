В России продажи красной икры за год снизились на 22%

Несмотря на это, продукт остается товаром лидером, занимая свыше трети "икорной корзины", сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Продажи красной икры в России с апреля 2024 года по март 2025 года в натуральном выражении снизились на 21,9%, сообщили ТАСС во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные исследовательской компании NTech.

"С апреля 2024 года по март 2025 года все категории "икорной" полки показали рост, исключением стала лишь красная икра, продажи которой в натуральном выражении снизились на 21,9%. Но она по-прежнему занимает свыше трети "икорной корзины", оставаясь товаром лидером", - рассказали в ассоциации.

Как отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев, продажи снизились по ряду причин. Во-первых, по сравнению с 2023 годом вылов в 2024 году снизился в три раза, что привело и к соразмерному снижению выпуска икра. Во-вторых, изменились каналы дистрибуции. "Онлайн-площадки, причем как крупные маркетплейсы, так и онлайн-магазины производителей/ трейдеров и нишевые "рыбные" бутики, стали значимым каналом продаж красной икры. В регионах вылова основным каналом продаж остается неорганизованная торговля и рынки", - пояснил он.

Третья причина - трансформация клиентского опыта: потребитель все чаще покупает в традиционной рознице икру мелкой фасовки, в жестяных или стеклянных банках, в качестве подарка или для удовлетворения своей потребности в "гастрономических радостях" без ущерба бюджету, добавил Зверев.

"Сегментация спроса на красную икру и каналов поставки на рынки продолжится, но она не приведет к существенному снижению популярности этого продукта. Красная икра вшита в кулинарный код России и сохранит свое место главной закуски на праздничном столе", - подчеркнул президент ВАРПЭ.