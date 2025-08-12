Речь идет о зелено-лаймовом оттенке

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российский парфюмерно-косметический ретейлер "Золотое яблоко" подал заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака в виде своего фирменного зелено-лаймового цвета, следует из данных ведомства.

Заявка была подана 5 августа 2025 года российской компанией "Екатеринбург яблоко".

В документе указывается, что компания подала заявку на регистрацию цветового товарного знака "зелено-лаймовый" (Pantone 389C).

Товарный знак регистрируется по одному классу международной классификации товаров и услуг. Компания планирует использовать его в показе товаров, включая парфюмерию и косметику, в презентации товаров через разные медиа для продажи, в маркетинге, оформлении витрин, в продвижении продаж для других компаний, а также в услугах по оптовой и розничной продаже и в рекламе.

"Золотое яблоко" - один из крупнейших международных бьюти-ретейлеров. Компания была основана в 1996 году в России, сегодня ведет бизнес в шести странах: России, Казахстане, Белоруссии, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. В ассортименте ретейлера представлено около 5 тыс. брендов в таких категориях, как красота, аксессуары, товары для дома, техника, украшения и другое.