Объем собранных культур полностью покрывает потребности региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Аграрии Республики Крым собрали 1,175 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что полностью покрывает потребности региона, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В Крыму собрали 1 миллион 175 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Это в полной мере покрывает внутренние потребности республики. Несмотря на сложные погодные условия, намолочено более 783 тыс. тонн пшеницы, 358 тыс. тонн ячменя. Продолжается уборка технических культур: кориандра, льна, горчицы, подсолнечника. Также предстоит убрать просо, сорго, кукурузу", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Сейчас в регионе готовят поля к севу озимых культур, уже подготовлено свыше 486 тыс. га, что составляет 86% от плана. Аксенов также сообщил, что Совет министров Республики Крым выделит из резервного фонда региона 160 млн рублей на поддержку производителей зерновых и зернобобовых, которые подлежат уборке в 2025 году. Это коснется тех, кто работает на пострадавших от засухи территориях: в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Первомайском, Нижнегорском, Раздольненском, Симферопольском и Черноморском районах.

Режим ЧС регионального уровня в связи с гибелью культур из-за весенних заморозков ранее вводили на территории городского округа Судак и четырех районов Крыма, позже режим ЧС был введен в восьми районах республики из-за гибели культур в связи с засухой. Несмотря на гибель урожая, Крым закроет годовую потребность региона в зерне в 900 тысяч тонн, сообщала заместитель директора НИИ сельского хозяйства Крыма по научной работе Людмила Радченко.

Она отмечала, что уровень влаги в метровом слое почвы в Республике Крым достиг минимума за последние 30-40 лет. Из-за недостаточного количества апрельских осадков в 2025 году в НИИ сельского хозяйства Крыма наблюдали гибель посевов яровых и озимых культур. Из-за двух волн заморозков также урожай черешни и сливы сократился на 15%, потенциальные потери урожая из-за непогоды в апреле и мае на отдельных участках виноградников в Крыму и Севастополе оцениваются до 80%.