ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Площадь оборонных заводов в Европе увеличивается в три раза быстрее, чем ранее, и уже превышает 7 млн кв. м. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на спутниковые данные.

Согласно данным издания, с 2024 по 2025 год площадь европейских заводов, производящих оружие и боеприпасы, увеличилась на 2,8 млн кв. м, в то время как с 2020 по 2021 год рост площадей оборонных предприятий составил 790 тыс. кв. м. Как отмечает FT, одним из предприятий, показавших наибольший рост, стал завод по производству боеприпасов и взрывчатки в городе Варпалота в Венгрии, принадлежащий германской компании Rheinmetall и венгерской государственной оборонной компании N7 Holding. Всего были проанализированы данные о 150 предприятиях, принадлежащих 37 компаниям.

По мнению одного из бывших руководителей НАТО Уильяма Альберка, ускоренный рост европейских оборонных предприятий представляет собой "глубокие и структурные изменения", которые приведут к трансформации оборонного сектора в долгосрочной перспективе.

Как полагает FT, европейские страны вынуждены наращивать оборону на фоне желания продолжать оказывать военную помощь Украине, а также из-за возможного ослабления роли США в обороне Европы.

14 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Как заявил американский президент, поставки будут включать 17 систем Patriot.