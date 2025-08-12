Выручка VK Tech по МСФО за I полугодие выросла на 48%

Прирост выручки за отчетный период от крупных клиентов составил 72,4%

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Выручка разработчика корпоративного программного обеспечения (ПО) VK Tech по МСФО в I полугодии 2025 года выросла на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достигла 6,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Прирост выручки за отчетный период от крупных клиентов составил 72,4%, что было достигнуто в том числе за счет увеличения их числа на 25%. Выручка по подписке возросла вдвое, что связано с существенным расширением клиентской базы, использующей облачные сервисы.

Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) увеличилась в 2,7 раза - до 0,7 млрд рублей. Рентабельность EBITDA достигла 11%.

Показатели сервисов продуктивности VK WorkSpace и бизнес-приложений также выросли - количество пользователей увеличилось в 3,1 раза и достигло 20,4 тыс.

VK Tech - российский разработчик корпоративного ПО для решения ежедневных задач бизнеса. Компания предоставляет готовую экосистему программных продуктов, которая включает облачную платформу, дата-сервисы, сервисы продуктивности, бизнес-приложения.

Продукты VK Tech включены в реестр российского ПО и соответствуют требованиям ФСТЭК, поставляются в формате лицензий (On-Premise) и по подписке (On-Cloud).