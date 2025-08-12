Общая сумма начальных максимальных цен контрактов предварительно составила более 4,6 млрд рублей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель при закупках химических веществ для очистки воды на сумму более 4,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

Признаки нарушения выявили на торгах для предприятий, обеспечивающих водой население и организации 23 субъектов Российской Федерации, в том числе Москву, Краснодарский край, Республику Татарстан.

Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Метахим" и ООО "Трейдпоставка".

"Служба подозревает хозяйствующие субъекты в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах по поставке коагулянтов и других химических веществ для очистки воды, - уточнили в ФАС. - Общая сумма начальных максимальных цен контрактов предварительно составила 4 647 208 812 рублей".

В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.