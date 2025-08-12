Чаще всего заказчики приобретали пищевые продукты, лекарственные средства и медицинские материалы, а также химические вещества

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Региональные заказчики сэкономили более 300 млн рублей на столичном портале поставщиков за шесть месяцев 2025 года с помощью механизма закупок по потребностям. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по конкурентной политике Москвы.

"Формат закупок по потребностям позволяет региональным заказчикам оперативно приобретать на портале поставщиков необходимую продукцию. В первом полугодии 2025 года они заключили по итогам таких процедур 24,1 тыс. контрактов на сумму 3,9 млрд рублей. Снижение начальной цены контракта составило в среднем 8,7%, что позволило госучреждениям сэкономить почти 312 млн рублей - на 25% больше, чем за тот же период 2024 года", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы, руководителя столичного департамента экономической политики и развития Марии Багреевой.

По ее словам, чаще всего заказчики из регионов приобретали пищевые продукты, лекарственные средства и медицинские материалы, а также химические вещества.

Как отметили в пресс-службе, в рамках закупки по потребностям заказчик публикует перечень необходимых товаров, работ или услуг. При публикации он указывает срок, в течение которого поставщики могут подавать свои ценовые предложения. По истечении указанного времени заказчик выбирает победителя, исходя из наиболее важных для него критериев.

Руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов добавил, что более трети от общего объема закупок по потребностям пришлось на три региона. "В первом полугодии 2025 года активнее всего в закупках по потребностям принимали участие представители Пермского края: они заключили 3,6 тыс. контрактов на сумму 400 млн рублей. Поставщики из Ямало-Ненецкого автономного округа провели 2,8 тыс. сделок на 492 млн рублей, а из Ханты-Мансийского автономного округа - 2,7 тыс. контрактов на 473 млн рублей", - цитирует пресс-служба Пуртова.