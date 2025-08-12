Показатель учитывает Донбасс и Новороссию

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Урожай пшеницы в РФ в 2025 году ожидается на уровне 87 млн тонн с учетом Донбасса и Новороссии, которые из-за засухи соберут 2,5 млн тонн. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

"С новыми регионами урожай пшеницы в России будет плюс 2,5 млн тонн. То есть 84,5 млн тонн плюс 2,5 млн тонн зерна с новых территорий. Там, на новых территориях, такая же примерно масштабная засуха, как в Ростовской области. И из-за этого недобор урожая", - сказал он.

Ранее ИКАР повысил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году на 0,5 млн тонн, до 84,5 млн тонн без учета Донбасса и Новороссии. Повышение прогноза объясняется тем, что урожайность пшеницы в центре и Поволжье оказалась чуть выше, чем ожидалось.

По данным Росстата (без учета новых регионов), сбор зерна в России в 2024 году составил 125,9 млн тонн против 144,9 млн тонн в 2023 году, в том числе 82,6 млн тонн пшеницы (92,8 млн тонн годом ранее).

Ранее со ссылкой на Минсельхоз России сообщалось, что ведомство сохраняет прогноз по производству зерновых и зернобобовых культур на уровне 135 млн тонн в 2025 году при благоприятных погодных условиях в период уборки урожая. По данным Минсельхоза, в этом году в отдельных регионах Юга страны, в частности, Ростовской области, Республике Крым и некоторых районах Краснодарского края сложились неблагоприятные условия для формирования урожая зерновых культур. Вместе с тем в большинстве регионов Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского федеральных округов, а также в отдельных южных регионах (Адыгея, Волгоград) фактическая урожайность выше прошлогодних показателей.