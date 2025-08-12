Минсельхоз назвал стабильными цены на мясо в России

Говядина у производителей за последний месяц подешевела на 0,1%

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Цены на мясо в России в настоящее время стабильны. В то же время потребительские цены на говядину и баранину за последний месяц выросли незначительно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на консалтинговую компанию Strategy Partners сообщила, что розничные цены на говядину и баранину во втором полугодии 2025 года могут увеличиться на 12-15% год к году.

"Цены на мясо в настоящее время стабильны. Говядина у производителей за последний месяц подешевела на 0,1%. Средняя оптовая стоимость баранины выросла за этот период на 0,4%. Потребительские цены за месяц также изменились незначительно: говядина прибавила 0,6%, а баранина - 0,2%. Стоит отметить, что за 12 месяцев баранина подорожала в рознице всего на 3,4%", - говорится в сообщении.

В Минсельхозе также рассказали, что производство скота и птицы на убой в первом полугодии 2025 года показало положительную динамику: во всех категориях хозяйств получено свыше 7,8 млн тонн, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "В части КРС (крупный рогатый скот - прим. ТАСС) можно отметить устойчивый тренд на увеличение доли специализированного мясного скота - за последние шесть лет она выросла в общем производстве с 15% до 22% и в 2024 году составила 621,3 тыс. тонн", - добавили в министерстве.

"Увеличению объемов производства скота и птицы способствуют меры государственной поддержки, включающие льготные кредиты, субсидии на мясное скотоводство и другие инструменты. Стоит отметить, что самообеспеченность мясом и мясопродуктами в России превышает 100%", - подчеркнули в Минсельхозе.