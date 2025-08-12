Лукашенко считает, что в банках Белоруссии "лишних" денег быть не должно

Президент Белоруссии подчеркнул, что "экономика должна развиваться, и надо, чтобы банковская система способствовала росту экономики"

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Национального банка Романом Головченко заявил, что в банках страны "лишних" денег не должно быть.

По данным агентства БелТА, обсуждался в том числе вопрос увеличения совокупной прибыли банков, что может рассматриваться, с одной стороны, как позитивный показатель, однако с другой - существуют опасения относительно возникновения дисбаланса и оттягивания банками денег из экономики. Поэтому в качестве одной из мер на уровне государства принято решение изымать часть прибыли у банков и направлять их на финансирование экономики.

"Это очень важно. В банках "лишних" денег быть не должно. И прибыль - все равно это от тех, кто эти деньги там хранит. В основном это так. Поэтому я в этом плане очень надеюсь, что так и будет. Экономика должна развиваться, и надо, чтобы банковская система способствовала росту экономики", - отметил глава государства.